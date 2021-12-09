Петропавловск-Камчатский, 9 декабря, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у восточного побережья полуострова Камчатка. Об этом 9 декабря сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 11:03 по местному времени (02:03 мск). Эпицентр землетрясения находился в 101 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 км.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки магнитудой около 3,0. Группы спасателей отправились на обследование социально-значимых объектов инфраструктуры и зданий. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках магнитудой 5,0, которые были зарегистрированы в районе префектуры Фукусима в Японии.