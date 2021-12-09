Бразилиа, 9 декабря, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Поправку к конституции, позволяющую увеличить размер социальной помощи, принял Конгресс Бразилии. Об этом 8 декабря сообщило агентство Telam.

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Конгрессмены утвердили поправку, позволяющую дать отсрочку по выплате долгов по судебным искам против государства. Это позволит увеличить сумму социальных пособий с 217,8 реалов до 400 (от 2,9 тыс. до 5,2 тыс. руб). Решение было принято после долгих дебатов в обеих палатах парламента Бразилии, в связи со срочностью, которая потребовалась для борьбы с нищетой и голодом в стране.

Благодаря принятой поправке, правительство страны сможет перенаправить средства на социальную программу выплат пособий малоимущим семьям. Всего на социальную помощь планируется перенаправить 62 тыс. реалов (порядка 816 млн руб.). Кроме того, будет увеличено и число получателей пособий с 14,6 млн до 17 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным, опубликованным Бразильским институтом географии и статистики (IBGE), Бразилии грозит мощный экономический кризис.