9 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

В арбитраже прекратили производство по делу о признании банкротом АО «Киностудия «Ленфильм». Что случилось с легендой кинопроизводства?

Анастасия Степанова, , 07:13 — REGNUM Банкротные иски к старейшей киностудии страны «Ленфильму» подавались дважды — в 2012-м и 2021 году. ИА REGNUM выяснило, что послужило основанием для подачи последней претензии к легенде.

Логотип киностудии «Ленфильм»

О «Ленфильме»

Свою историю киностудия ведёт с марта 1914 года. На её сайте уточняется, что она базируется на участке в 4 гектара и в десяти корпусах общей площадью 40 тыс. кв. м.

Юрлицо — АО «Киностудия «Ленфильм» — учреждено в марте 2014 года и является преемником ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Ленфильм». Уставный капитал — 105,498 млн рублей, единственный акционер — РФ. Гендиректор с сентября 2020 года — Фёдор Щербаков. Он же является совладельцем шести компаний, в числе которых ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» (основной владелец — АО «Киностудия «Ленфильм», а Щербакову с августа 2021 года принадлежит 1%), два рекламных агентства, одна IT-фирма (совладельцы — Антон и Иван Сафоновы), ООО «Премьермедиаинвест» (деятельность сетевых изданий, совладелец — собственник ООО «Редакция газеты «Советский спорт», бенефициар архитектурно-строительного холдинга «Новолекс» Евгений Филиппов).

По открытым данным, киностудия была поставщиком как минимум в 23 госконтрактах на общую сумму чуть более 8 млн рублей и заказчиком почти 100 госконтрактов.

Здание «Ленфильма» (сс) Lion10~commonswiki

Банкротные претензии

В конце ноября 2021 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по банкротному делу в отношении АО «Киностудия «Ленфильм».

До того, как иск, поданный в октябре 2021 года, был рассмотрен по существу, ответчик успел погасить долг. Сумма претензий составляла всего 610 750 рублей.

Истцом в этом споре выступало ООО «Арбат», работающее в области права. В качестве обоснования претензий фигурировало решение по другому делу.

В мае 2021 года о намерениях обратиться с иском о банкротстве к «Ленфильму» заявлял и предприниматель Александр Бродянский, который является режиссером и сценаристом. Свои претензии он обосновал решением арбитража Москвы от 7 февраля 2019 года по делу № А40−201 657/18−105−1122. В основе этого спора лежал договор, в рамках которого Бродянский создал литературный сценарий под рабочим названием «Декабрь 1917», для чего исполнителю был предоставлен доступ к соответствующим материалам в архивах ФСБ РФ. За работу ему пообещали 3 млн рублей вознаграждения, но киностудия в срок не выплатила оставшиеся 2 млн рублей, что и стало основанием для обращения в суд.

До банкротных претензий спор с Бродянским не дошёл. Вероятно, долг погасили до этого.

Один из павильонов «Ленфильма» (сс) Lion10~commonswiki

Финансовые проблемы

За 2020 год киностудия указала выручку в размере 167,21 против 212,436 млн рублей в 2019 году. При этом по итогам первого года пандемии АО имело чистую прибыль свыше 1,4 млрд рублей, хотя годом ранее демонстрировала чистый убыток на 232 млн рублей.

Такой финансовый кульбит в 2020 году объясним господдержкой. Из федерального бюджета киностудии выделили 1,487 млрд рублей на погашение задолженности перед ВТБ. В финансовой отчётности за 2020 год отмечалось, что основной долг был погашен в июне, но оставалась задолженность по процентам на 631 млн рублей.

Долг перед ВТБ возник ещё в 2013 году, но самостоятельно рассчитаться по нему киностудия, демонстрировавшая убытки, не могла. О том, что последние годы «были серьёзные финансовые проблемы», осенью 2021 года заявлял и глава совета директоров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» Фёдор Бондарчук.

При этом, как следует из аудиторского заключения 2020 года, для погашения долга перед ВТБ рассматривалась возможность продажи одного из земельных участков АО на Тамбасова, 5 лит. А в Санкт-Петербурге. В документах отмечалось, что уже три года киностудия ведёт переговоры с девелоперами.

Президент России Владимир Путин на киностудии «Ленфильм» с Фёдором Бондарчуком Kremlin.ru

Судьбу старейшей киностудии России в октябре 2021 года обсудили на совещании с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой и членов совета директоров АО. На мероприятии была представлена утвержденная за месяц до этого концепция развития «Ленфильма» до 2025 года. Если судить по ней, то киностудия должна стать безубыточной уже в 2022 году. Половину дохода планируется получить от использования прав на «золотую коллекцию».