Якутск, , 05:48 — REGNUM В 2021 году сумма трансфертов из федерального бюджета, поступивших в Якутию на создание детских садов, составит 1,2 млрд рублей. Из них 153 млн рублей выделены дополнительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ясли «Ивушка» Cherkessk09.ru

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На федеральные деньги регион может построить новые здания для дошкольных учреждений или приобрести готовые помещения. В новых детсадах обязательно должны быть ясельные группы. Проект реализуется, чтобы дать возможность мамам малышей пораньше выйти на работу с целью содействия занятости населения в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Деньги поступят в семь регионов — в Башкирию, Якутию, Удмуртию, Чечню, Оренбургскую, Тюменскую и Челябинскую области. В общей сложности планируется создать 1250 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет.