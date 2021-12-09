Якутск, 9 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Якутии продолжится прокладка газопровода «Кысыл-Сыр». Средства на эти цели в размере 2,8 млрд рублей республика получит из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Эти деньги заложены в бюджете страны на 2022 год, который принят и подписан президентом РФ. Благодаря траншу в 2,8 млрд рублей будет продолжено строительство третьей нитки газопровода протяжённостью 84 километра. Общая стоимость прокладки газопровода на этом участке составляет почти 5,5 млрд рублей, из которых более 1,3 млрд рублей выделят из бюджета республики, ещё порядка 1,2 млрд добавит «Сахатранснефтегаз».

Газ проводят из посёлка Кысыл-Сыр в центральные и заречные районы Якутии. Работы по строительству третьей нитки газопровода запланированы на 2022−2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» готов направить на догазификацию Якутии 1,8 млрд рублей. Ещё 2,8 млрд республика сэкономит благодаря тому, что газоснабжающая компания будет осуществлять за свой счёт прокладку газопроводов в муниципалитетах вдоль «Силы Сибири».