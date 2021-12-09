Владивосток, 9 декабря, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Столкновение снегоуборочной машины с самолётом Ил-76 произошло в международном аэропорту города Владивостока. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Vitaliy Ankov Международный аэропорт Владивосток

По предварительной информации, снегоуборочная машина, двигаясь вечером по по северной части военного перрона аэропорта, столкнулась с самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации. От удара пострадала хвостовая часть воздушного судна, а у снегоуборщика получила повреждения кабина.

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что самолёт не был должным образом освещён и огорожен. ЧП не повлияло на работу аэропорта. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту Перми организована мобильная приёмная прокуратуры, в связи с ограничением на отправку и приём самолётов из-за снегопада.