Канберра, 9 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. У заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойса во время поездки в США выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом политик 9 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Bidgee Барнаби Джойс

Барнаби Джойс «Получил положительный результат теста на коронавирус во время своей поездки в Вашингтон».

По его словам, результаты тестов на SARS-CoV-2 у остальных членов австралийской делегации оказались отрицательными.

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Джойс, который несколько месяцев назад привился от COVID-19, в настоящее время находится в изоляции. Он полагает, что мог заразиться в Великобритании, где находился с рабочим визитом перед поездкой в США.

В Вашингтон вице-премьер, также занимающий пост министра инфраструктуры, транспорта и регионального развития, прибыл в составе делегации 7 декабря. В числе вопросов, которые планировались к обсуждению представителями Австралии и США — австралийское законодательство о цифровых платформах и трёхстороннее партнёрство AUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 4−5 декабря в австралийском штате Новый Южный Уэльс прошли автогонки в рамках мероприятия Bathurst 1000, некоторые участники которых заразились коронавирусом. Среди лиц, прокатившихся на автокарах, был премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.