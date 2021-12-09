Пекин, 9 декабря, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Китай усилил защиту прав интеллектуальной собственности на Зимние Олимпийские игры в Пекине и зимние Паралимпийские игры 2022 года, сообщили власти страны, ответственные по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

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Глава департамента защиты Национальной администрации интеллектуальной собственности Китая (NIPA) Чжан Чжичэн сообщил на пресс-конференции, что по всей стране был запущен план действий по защите прав интеллектуальной собственности на два спортивных мероприятия.

Отметив, что план действий направлен на усиление защиты олимпийских символов в соответствии с Правилами Китая по защите олимпийских символов, Чжан сказал, что он также будет защищать патенты на промышленные образцы и зарегистрированные товарные знаки олимпийских символов в соответствии с законом о патентах и законом о товарных знаках.

Он добавил, что этот план поможет улучшить популяризацию защиты прав интеллектуальной собственности, связанных с олимпийской символикой, и повысить правовую осведомленность общественности о правах интеллектуальной собственности.

Чжан сказал, что план действий направлен на защиту прав интеллектуальной собственности в ключевых областях, таких как базы товарного производства, логистические распределительные центры и штаб-квартира платформы электронной коммерции, а также план способствует обмену информацией между соответствующими органами.