Пекин, , 04:24 — REGNUM Китай создал 135 проектов по опреснению морской воды к концу 2020 года, при этом суточная добыча пресной воды достигнет более 1,65 млн тонн, говорится в отчете, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

В ежегодном отчете, опубликованном Министерством природных ресурсов об использовании морской воды в Китае в 2020 году, отмечается, что в 2020 году было завершено 14 новых проектов по опреснению. Все уже запущенные 135 проектов распределены по различным прибрежным городам и островам с острой нехваткой воды. Среди них 40 имеют мощность для производства 10 000 тонн или более пресной воды в день.

Пресная вода, добываемая в рамках проектов, в основном используется в отраслях с высоким потреблением воды, таких как производство электроэнергии, нефтехимия и сталь, а также для внутреннего потребления в островных районах и прибрежных городах, включая Циндао.

Согласно отчету, в 2020 году Китай использовал 169,81 млрд тонн морской воды в качестве охлаждающей жидкости в атомной и тепловой энергетике, сталелитейной и нефтехимической промышленности, что на 21,2 млрд тонн больше, чем в 2019 году.