Пекин, 9 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. В Пекине в основном не будет дней сильного загрязнения воздуха уже к 2025 году, при этом другие показатели качества окружающей среды будут неуклонно улучшаться, говорится в плане защиты окружающей среды, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

Столица будет стремиться сохранить среднюю концентрацию загрязняющих частиц PM2,5 в пределах 35 микрограммов на кубический метр к 2025 году, в соответствии с Планом по охране окружающей среды и экологии для Пекина (2021−2025).

В плане подчеркивается комплексный подход к защите и восстановлению гор, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий, озер и лугов, при этом сокращению выбросов углерода уделяется стратегическое внимание. Пекин также будет содействовать борьбе с загрязнением, защите окружающей среды и всесторонней зеленой трансформации экономического и социального развития в течение пятилетнего периода, сказал заместитель директора Пекинского муниципального бюро экологии и окружающей среды Лю Сяньшу.

По словам Лю, из пяти аспектов развития более низкого уровня выбросов углерода, более свежего воздуха, более чистой воды, более безопасной почвы и более пригодной для жизни экологии в плане установлено 16 целевых показателей, включая интенсивность выбросов углерода и среднегодовую концентрацию PM2,5.

В плане прогнозируется, что экологическая среда будет существенно улучшена, и к 2035 году в Пекине будет более достаточное количество высококачественных экологических продуктов.