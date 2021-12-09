Пекин, , 04:18 — REGNUM Повышение международной конкурентоспособности в области интеллектуальной собственности (ИС) является одним из достижений Китая в превращении из крупного импортера ИС в новатора, заявило Национальное управление интеллектуальной собственности Китая в Пекине, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

Больше частной собственности! Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Подводя итог достижениям, высокопоставленный чиновник администрации Лэй Сяоюнь привел три показателя, одним из которых является торговля лицензионными платежами Китая за интеллектуальную собственность, которая составила около 280 млрд юаней (около $44 млрд) в первые три квартала этого года. Объем экспорта лицензионных платежей за интеллектуальную собственность, в частности, увеличился более чем на 27% в годовом исчислении.

Второй показатель — глобальный инновационный индекс Всемирной организации интеллектуальной собственности. В нем Китай за этот год поднялся на 12-е место, взойдя вер сразу на две ступени с 14-го места в 2020 году и заняв первое место среди стран со средним уровнем дохода в мире.

«Китай поднялся на 23 места в рейтинге с 2012 года. Непрерывный рост отражает многолетнюю приверженность Китая инвестированию в науку, технологии и образование, а также его прогресс в создании современной и эффективной системы интеллектуальной собственности», — отметил Лэй.

Третьим показателем является финансирование залога интеллектуальной собственности в Китае или использование активов интеллектуальной собственности (товарных знаков и патентов) для получения доступа к кредитам, которое в период с января по октябрь достигло 240,77 млрд юаней, что на 50,6% больше в годовом исчислении и уже превышает общую сумму за 2020 год.