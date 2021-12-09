Москва, , 04:17 — REGNUM В Приморье успешно реализуют программы по повышению эффективности медицинских организаций и улучшению качества оказания помощи — работу здравоохранения в регионе отметили специальным дипломом на XIV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2021», которая состоялась 7−8 декабря в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Министерство здравоохранения Приморья назвали лидером по построению модели управления качеством.

«С 2018 года в медучреждениях Приморья внедряется система менеджмента качества. В ее основе — практические рекомендации Росздравнадзора. В 2019 году в пилотном проекте было 13 медучреждений края, сегодня их — уже 23, в 2022 году список еще расширится», — сказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

В краевом министерстве здравоохранения также отметили, что внедрение программы качества направлено на повышение эффективности медицинских организаций, рост удовлетворенности населения и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи.

Отмечается, что идёт укрепление материально-технической базы отраслевых учреждений. Проводятся капитальные ремонты, приобретается все необходимое оборудование. Из бюджета Приморья на здравоохранение дополнительно выделили 94 млн рублей.

Еще одно важное направление работы — стандартизация процессов у руководителей медицинских организаций и практикующих врачей.

«Проект показал, что работа врачей по алгоритмам, схемам, протоколам, чек-листам значительно эффективнее и несет положительные результаты для пациента. Позволяет врачу прописывать схему лечения, основываясь на доказательной медицине, а не на личном мнении, исключить ошибки в работе. Также внедрены дистанционные формы как в организационной, так и в медицинской деятельности, что позволяет врачам получать консультации внутри региона и за его пределами», — добавила Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве стала площадкой, где поднимались самые острые проблемы российской системы здравоохранения. Участники мероприятия не ограничились одной констатацией имеющихся трудностей. По каждому аспекту был предложен целый спектр решений.