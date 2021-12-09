Москва, , 04:15 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 8 декабря на оперативном совещании с дальневосточными губернаторами заявил, что для комфортной жизни региону нужны больницы, школы и комфортное жильё, сообщается на сайте правительства РФ.

Юрий Трутнев Kremlin.ru

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«От нашей работы по всем этим направлениям зависит жизнь людей. Мы запускаем инвестиционные проекты, создаём новые рабочие места, приглашаем людей переезжать на Дальний Восток. Но для комфортной жизни нужны больницы, школы, комфортное жильё», — сказал Трутнев.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы модернизации социальной инфраструктуры, недопущения распространения коронавирусной инфекции, задачи по реновации дальневосточных городов.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная модель потоков грузов будет разработана специально для регионов Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. Созданная модель должна позволить контролировать сроки доставки грузов.