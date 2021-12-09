Пекин, , 04:12 — REGNUM По данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищ Китая (NFGA), китайские исследователи обнаружили 31 новый вид диких орхидей в стране, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Орхидея (сс) Josch13

В последние годы количество диких орхидей резко сократилось, в то время как некоторые разновидности даже вымерли на региональном уровне из-за эксплуатации и деградации их экосистемы обитания

В целях усиления защиты орхидей и создания системы научного управления и мониторинга NFGA в 2018 году запустила специальный исследовательский проект, нацеленный на национальные ресурсы диких орхидей.

На сегодняшний день в рамках проекта был обнаружен 31 новый вид орхидей и 12 видов орхидей, впервые зарегистрированных в Китае. Виды и распространение диких орхидей были исследованы в 16 регионах, включая провинцию Юньнань, Гуанси-Чжуанский автономный район и Тибетский автономный район.

В рамках проекта, который, как ожидается, завершится в 2023 году, было зарегистрировано около 1260 видов орхидей, среди которых около 800 местных видов орхидей находятся под охраной в ботанических садах, и около 65% распространены в национальных или провинциальных природных заповедниках, согласно NFGA.

Семейство орхидей имеет важное экономическое значение и уникальную декоративную ценность. Китай входит в число стран, где сосредоточены самые разнообразные коллекции орхидей на земле, на сегодняшний день зарегистрировано 1745 видов, относящихся к 181 роду.