Пекин, 9 декабря, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Китайские компании по производству пластмасс получили более высокие доходы и прибыль за первые 10 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Одноразовый пластик

Совокупный операционный доход сектора пластмасс страны составил 1,77 трлн юаней (около $278 млрд), увеличившись на 14,6% в годовом исчислении, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Производители пластмассовых изделий получили прибыль в размере 98,39 млрд юаней за первые 10 месяцев, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство выросло на 8,9% по сравнению с прошлым годом до 65,22 млн тонн в период с января по октябрь, сообщило министерство. Только в октябре объем производства в секторе составил 6,84 млн тонн, что на 1,1% меньше, свидетельствуют официальные данные.