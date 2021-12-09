Пекин, 9 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Согласно данным Китайской велосипедной ассоциации, прибыль крупнейших китайских велосипедных компаний выросла на 36,8% в годовом исчислении за первые 10 месяцев текущего года до 6,91 млрд юаней (около $1,1 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Велосипед

Между тем, согласно данным, выручка подскочила на 22,4% по сравнению с прошлым годом до 159,61 млрд юаней. Ожидается, что основной доход от бизнеса велосипедной индустрии страны вырастет более чем на 10% в этом году, говорится в сообщении ассоциации.

В Китае насчитывается почти 300 млн электровелосипедов, и он является крупнейшим в мире производителем, потребителем и экспортером электровелосипедов, заявил директор ассоциации Лю Сувэнь.

По данным ассоциации, объем производства электровелосипедов на литиевых батареях превысил 10 млн единиц в 2020 году по сравнению с менее чем 700 000 единиц в 2011 году.