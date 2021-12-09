Ставрополь, 9 декабря 2021, 04:02 — REGNUM Из-за непогоды на территории Грузии вновь запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
Напомним, что ранее, 20:10 8 декабря, МЧС объявляло об открытии Военно-Грузинской дороги для движения всех видов автотранспортных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в связи с плохой погодой временно ограничили движение междугородних автобусов.
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