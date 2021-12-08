Ставрополь, 9 декабря, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Из-за непогоды на территории Грузии вновь запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Alexxx Malev Военно-грузинская дорога

Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю «В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00:00 9 декабря 2021 года до особого распоряжения».

Напомним, что ранее, 20:10 8 декабря, МЧС объявляло об открытии Военно-Грузинской дороги для движения всех видов автотранспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в связи с плохой погодой временно ограничили движение междугородних автобусов.