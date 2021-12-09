Казань, 9 декабря, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Лишившийся лицензии в 2017 году «ИнтехБанк» из Татарии взыскивает крупные долги с ряда компаний. Претензии почти на 450 млн рублей получило и ООО «Вир» из сферы недвижимости, с которого также требуют обращения взыскания на три здания и два земельных участка в Казани. Иск оставлен без движения до 17 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Интехбанк

Иск был подан в конце ноября 2021 года. Дело приняла судья Муллагулова. Банк требует взыскать 449 985 599 рублей 78 копеек долгов по кредитам от 2011−2015 годов, а также обратить взыскание на два здания и земельный участок на улице Авангардная, 90 и участок с административным зданием на улице Чернышевского, 27.

Компания-ответчик создана в 2007 году, принадлежит Рафису Габитову.

Напомним, ПАО «ИнтехБанк» лишилось лицензии в марте 2017 года — в одно время с «Татфондбанком», с которым было аффилировано. На сегодня оба банка — банкроты. В июле 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных должностных лиц «Интехбанка». Речь шла о растрате 6 млрд рублей.

На начало ноября 2021 года у банка 3564 кредитора с общей суммой претензий на более чем 26,455 млрд рублей.