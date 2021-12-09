Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз намерен подать в суд на конгрессменов из спецкомитета по расследованию штурма Капитолия, а также на спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом 8 декабря сообщает газета Politico.

Перед началом штурма Капитолия (сс) Tyler Merbler

Медоуз отказался сотрудничать со спецкомитетом, а также лично отвечать на вопросы конгрессменов. При этом ранее Медоуз согласился предоставить тысячи страниц документов и был готов добровольно явиться для дачи показаний, чтобы ответить на вопросы спецкомитета.

Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер пояснил, что его подзащитный изначально планировал сотрудничество с комитетом, но изменил решение из-за позиции конгрессменов. Адвокат предполагает, что комитет пытался добиться от Медоуза раскрытия информации, касающейся работы предыдущей администрации США. По мнению Медоуза, у комитета нет законного права на подобное требование.

Медоуз занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома при президентстве Дональда Трампа. Какого рода информацию требовал от него раскрыть комитет, не уточняется. 8 декабря конгрессмены из спецкомитета по расследованию обстоятельств штурма Капитолия объявили, что намерены требовать предъявления Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет палаты представителей США, занимающийся расследованием беспорядков 6 января, пригрозил последствиями Марку Медоузу за нежелание сотрудничать и раскрывать запрошенную информацию.

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