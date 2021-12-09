Самара, , 03:46 — REGNUM Около 4900 жителей Самары остались без водоснабжения из-за произошедшей утечки на трубопроводе, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

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«Поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, без воды остались 23 многоквартирных дома в Самаре. В ведомстве уточняют, что в них проживают около 4900 человек, включая 1250 детей. При этом в МЧС РФ подчеркнули, что водоснабжение у социально-значимых объектов по-прежнему имеется. Ожидается, что аварию устранят к утру 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в городе Звенигово в республике Марий Эл произошла авария, из-за которой без холодной воды остались около 7 тыс. жителей.