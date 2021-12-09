Уагадугу, 9 декабря, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьер-министра Кристофа Дабире, покидающего свой пост на фоне обострения в стране террористической угрозы. Об этом со ссылкой на заявление генерального секретаря правительства Стефана Вацлава Сану 9 декабря сообщает агентство AFP .

TUBS Буркина Фасо

Дабире подал президенту заявление об отставке 8 декабря. Её принятие означает отставку всего правительства, которое до формирования его нового состава продолжит выполнять свои обязанности.

Стефан Вацлав Сану «Президент… принимая во внимание заявление премьер-министра… постановил освободить его от обязанностей».

В результате вспыхнувших 27 ноября столкновений между силами обороны и безопасности Нигера и участниками антиправительственной акции протеста против прохода автоколонны французских военных, погибли два человека, не менее десяти получили ранения. Также попытка заблокировать движение французской автоколонны была предпринята 23 ноября в районе населённого пункта Лоанго. А за пять дней до этого — в городе Кая.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате теракта на севере Буркина-Фасо выросло до 53 человек. Отмечается, что в последние три года Буркина-Фасо превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.