Ханой, , 03:38 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 14 599 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Флаг Вьетнама Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что большая часть выявленных случаев приходится на южные районы страны. В частности, более 1,4 тыс. инфицированных выявили в городе Хошимине. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 1 352 122. Уже смогли выздороветь 1 036 393 пациента, еще 26 930 с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.

Отмечается, что подавляющее большинство случаев заражения зафиксировано в республике с конца апреля 2021 года, когда на вьетнамской территории начали появляться крупные очаги распространения инфекции. При этом к 9 декабря во Вьетнаме уже более 55,5 млн жителей привились против COVID-19.