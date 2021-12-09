Объем безналичных платежей в Китае вырос на 6,3%
Пекин, 9 декабря, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Согласно отчету центрального банка Китая, в третьем квартале 2021 года сохранялся рост числа безналичных платежей, при этом мобильные платежи также сохраняли свои темпы роста, сообщает агентство Синьхуа.
Безналичные платежи, включающие банковские карты, средства онлайн-платежей, коммерческие бумаги, кредитные переводы и другие расчеты, составили 1109,19 трлн юаней (около $174 трлн) в третьем квартале, увеличившись на 6,32% в годовом исчислении, говорится в отчете Народного банка Китая. Из общего объема мобильных платежей сохранялась тенденция к росту до 126,81 трлн юаней, что на 8,62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Между тем, онлайн-платежи выросли на 6,45% в годовом исчислении до 587,21 трлн юаней, говорится в отчете. Согласно отчету, в третьем квартале объем операций по банковским картам вырос на 6,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 250,93 трлн юаней.