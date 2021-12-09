Пекин, 9 декабря, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Согласно отчету центрального банка Китая, в третьем квартале 2021 года сохранялся рост числа безналичных платежей, при этом мобильные платежи также сохраняли свои темпы роста, сообщает агентство Синьхуа.

Жорж де Латур. Платеж (У ростовщика). 1635

Безналичные платежи, включающие банковские карты, средства онлайн-платежей, коммерческие бумаги, кредитные переводы и другие расчеты, составили 1109,19 трлн юаней (около $174 трлн) в третьем квартале, увеличившись на 6,32% в годовом исчислении, говорится в отчете Народного банка Китая. Из общего объема мобильных платежей сохранялась тенденция к росту до 126,81 трлн юаней, что на 8,62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, онлайн-платежи выросли на 6,45% в годовом исчислении до 587,21 трлн юаней, говорится в отчете. Согласно отчету, в третьем квартале объем операций по банковским картам вырос на 6,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 250,93 трлн юаней.