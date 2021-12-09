Пекин, 9 декабря, 2021, 03:34 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, бумажная промышленность страны увеличила доходы и прибыли за первые 10 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Туалетная бумага

Выручка отрасли в период с января по октябрь составила 1,22 трлн юаней (около $191 млрд), что на 16,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство. За этот период прибыль бумажной промышленности достигла 70,72 млрд юаней, что на 22,4% больше в годовом исчислении.

Согласно данным министерства, выпуск бумаги увеличился на 8,4% в годовом исчислении до 111,64 млн тонн за первые 10 месяцев. Только в октябре объем производства бумаги составил 11,01 млн тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.