Кострома, , 03:36 — REGNUM В Костромской области иск о несостоятельности подан к ООО «Мантуровский трактороремонтный завод». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в суд 8 декабря 2021 года. Сумма претензий УФНС России по Костромской области — 3 537 783,59 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик было создано путём реорганизации в форме преобразования в январе 2012 года, но с декабря 2020 года «находится в процессе реорганизации в форме выделения». Директор завода с апреля 2021 года — Вячеслав Скуратович, которому также принадлежит около 6,5% доли. Оставшаяся доля числится долей самой компании.

Существенные финансовые претензии к ООО были у комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа Мантурово, который в марте 2021 года взыскал с предприятия более 12,6 млн рублей неосновательного обогащения. В основе спора лежало пользование земельным участком.