Пекин, , 03:30 — REGNUM Согласно отраслевому отчету, рынок Интернета вещей (IoT) в Китае, как ожидается, превысит $300 млрд к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Интернет вещей (сс) jeferrb

Эта цифра составит около 26,1% от общего объема мирового рынка интернета вещей, говорится в отчете, опубликованном исследовательской фирмой International Data Corporation (IDC).

Согласно отчету, в ближайшие пять лет расходы Китая на программное обеспечение, аппаратное обеспечение и услуги будут поддерживать устойчивый рост, причем расходы на аппаратное обеспечение будут занимать львиную долю в течение этого периода.

Интернет транспортных средств, интеллектуальный учет, интеллектуальный дом и носимые терминалы будут быстро расти в объемах потребления благодаря строительству инфраструктуры, включая 5G, говорится в отчете.

Глобальные расходы на IoT в этом году достигнут $754,28 млрд, в то время как в 2025 году они превысят $1,2 трлн с совокупным годовым темпом роста в 11,4% в период с 2021 по 2025 год.