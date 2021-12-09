Вашингтон, 9 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Первая гарнитура виртуальной реальности от Apple будет почти вдвое легче, чем устройства Facebook. Об этом 8 декабря сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на известного аналитика и отраслевого инсайдера Минг-Чи Куо.

Виртуальная реальность

Эксперт утверждает, что, по имеющейся у него информации, масса первой VR-гарнитуры Apple составит около 300 или 400 граммов, что на 20%-40% легче, чем гарнитура Oculus Quest 2. При этом Минг-Чи Куо сообщил, что компания уже работает над устройством второго поколения, которое будет «значительно легче».

Аналитик добавил, что стоимость устройства Apple составит около $1 тыс. или более. Кроме того, он сообщил, что Apple планирует в 2023 году реализовать от 2,5 млн до 3,5 млн VR-гарнитур, а релиз второго поколения устройства может состояться в 2024 году.

В сентябре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что VR-гарнитура Apple, возможно, не будет полностью автономной: основную часть вычислений будет брать на себя устройство, к которому она будет подключаться. Инсайдеры отметили, что инженеры компании решили пойти по тому же пути, что и создатели Oculus Quest 2. По имеющейся в сети информации, разработкой VR-гарнитуры занимаются около 1 тыс. сотрудников Apple.