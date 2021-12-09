Лондон, , 03:25 — REGNUM Число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» может превысить миллион случаев к концу декабря текущего года в Великобритании. Об этом 8 декабря заявил в ходе своего выступления в парламенте глава минздрава страны Саджид Джавид.

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По словам министра, в стране зарегистрировано 568 подтвержденных случаев заражения «Омикроном», но реальное число заражений значительно выше. Согласно оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) реальное число заражений в стране составляет около 10 тыс. случаев, что примерно в 20 раз больше официально объявленного количества.

По прогнозам UKHSA, при наблюдаемом темпе роста числа заражений, к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион.

Также Саджид Джавид уточнил, что согласно новым данным, полученным за последние сутки, при полной вакцинации от COVID-19 (двумя дозами) наблюдается более низкий иммунитет, чем при штамме «Дельта». Поэтому становится важной бустерная прививка, так как опубликованные исследования компании Pfizer показывают, что третья доза вакцины может нейтрализовать штамм «Омикрон» до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм вируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Великобритании ужесточить санитарные меры в стране, чтобы воспрепятствовать распространению нового штамма коронавируса «Омикрон».

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