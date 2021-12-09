Пекин, , 03:24 — REGNUM Продажи автомобилей именитого автомобильного Hongqi, автомобильный бренд ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co. Ltd. выросли на 46,7% за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Hongqi H9 CarNewsChina

По данным FAW Group, за этот период было продано в общей сложности 261 400 автомобилей марки Hongqi. Тем временем компания Hongqi ускорила разработку новых электромобилей. Завод, специализирующийся на производстве электромобилей, с инвестициями в размере 8 млрд юаней (около $1,3 млрд) начал производство.

Hongqi означает с китайского «красное знамя» и является культовым брендом седанов в Китае. Основанный в 1958 году, он обеспечивал автомобилями парады и национальные торжества. Основанная в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, компания FAW Group считается родиной автомобильной промышленности Китая.