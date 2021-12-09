Чунцин, Китай, 9 декабря, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Три самоуправляемых автобуса, разработанных китайским технологическим гигантом Baidu, начали пробную коммерческую эксплуатацию в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Автобусы, названные Robobus, имеют длину 5,9 метра и крейсерскую скорость около 40 км/ч. Они оснащены технологией автоматизации 4-го уровня. Автобусы могут останавливаться самостоятельно, ориентироваться в сложных городских дорожных условиях и полностью отвечать потребностям нормальной работы автобусов, при этом они совершают поездку туда и обратно почти на расстояние 10 км.

Жители могут воспользоваться системой распознавания лиц, IC-картами или Alipay, чтобы сесть на автобус и оплатить проезд.

Сотрудник по безопасности подразделения автономного вождения Baidu в Чунцине Чжан Шаньгуй сказал, что автономные автобусы были введены в эксплуатацию в Чунцине, Гуанчжоу, Цанчжоу и других городах, и Чунцин является одним из первых городов, которые начали изучать коммерческую эксплуатацию.