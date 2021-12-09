Лондон, , 03:11 — REGNUM Великобритания и Дания договорились укреплять военное сотрудничество для преодоления возможных кризисов, в частности, «сдерживания агрессивного поведения России». Об этом по итогам встречи главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса с коллегой из Дании Трине Брамсен 8 декабря сообщает пресс-служба британского военного ведомства.

Британские войска Sarah Ward

В распространённом документе говорится, что Великобритания и Дания будут совместно «отрабатывать мероприятия по поддержке принимающей стороны» для обеспечения возможности быстрого развёртывания британских сил на территории Дании в случае возникновения кризисных ситуаций.

пресс-служба минобороны Великобритании «Чтобы сдерживать агрессивное поведение России и другие угрозы, НАТО необходима возможность размещать силы во всех своих регионах с соответствующей меняющейся ситуации скоростью, своевременно обеспечивая подкреплениями союзников в случае кризисов или военного конфликта».

Отмечается, что стороны намерены укреплять двустороннее оборонное партнёрство и взаимодействие в рамках НАТО и в ряде других областей, прежде всего — по линии расширенного передового присутствия сил Североатлантического альянса в Балтийском регионе. Также оговорено расширение сотрудничества в вопросах воздушной и морской разведки, обмена разведывательными данными, противолодочной обороны и организации совместных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель британского министра иностранных дел Виктория Форд заявила в парламенте Великобритании о решении предоставить Киеву большую оборонную помощь в связи с угрозой возможного нападения.

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