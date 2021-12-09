Москва, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Москвы в конце декабря 2021 года рассмотрит претензии к ООО «Яндекс.Еда» из дивизиона «Яндекса», с которого пытаются взыскать ущерб. Дело рассмотрят в упрощённом формате, а участникам дали срок до 27 декабря 2021 года на подачу документов, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс. Еда» Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Истцом в споре выступает ООО «АТП-Спецнефтетранс». Сумма претензий — 177 432 рубля. Она фигурирует как ущерб. Детали пока не сообщались.

Компания-ответчик была объектом проверок надзорных органов девять раз, семь из которых её проверяла Гострудинспекция в городе Москве. За нарушения законодательства о выплате пособий и зарплаты компания неоднократно получала предостережения.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Яндекс.Еда» создана в январе 2018 года. По основному виду деятельности числится разработчиком программного обеспечения. Директором общества с ноября 2021 года является Роман Маресов. Владельцы — ООО «Яндекс.Такси» (99,9% доли) и частная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс. Такси Б.В.» (Нидерланды). «Яндекс.Такси» также принадлежит офшорам.

Напомним, многочисленные претензии от потребителей, а также надзорных органов получили сразу несколько компаний дивизиона. Так, ООО «Яндекс» стало фигурантом антимонопольного расследования ФАС, а «Яндекс.Такси» — ответчиком по иску минтранса Кубани, требующего запретить передавать заказы на перевозку лицам без разрешения. Компании «Яндекса» десятки раз внепланово (чаще после жалоб) проверяли трудовые инспекции, управления Роспотребнадзора.

Бенефициаром группы называют семью олигарха Аркадия Воложа, который ранее обзавёлся паспортом Мальты.

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