Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Долгосрочное американское военное присутствие в Европе поддержал президент США Джозеф Байден. Об этом заявил 8 декабря помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, американский лидер убеждён тем, что у американских властей должна быть чётко сформулированная цель, которая будет связана с ключевыми интересами США в сфере национальной безопасности. Поэтому Байден представил аргументы в пользу долгосрочного присутствия американских войск в Европе, оно будет способствовать предотвращению территориального нападения на любую страну НАТО в Европе со времени основания Североатлантического альянса.

Также Салливан уточнил, что согласно изложенной им информации, Байден считает нужным размещение американских войск в регионах Индийского и Тихого океанов, оперативным и эффективным способом для поддержания мира и стабильности в регионе. Помощник Байдена отметил, что в Ираке и Сирии США сохраняют силы для решения антитеррористических задач.

«Однако относительно идеи, заключающейся в том, что США будут принимать участие в войне, в гражданской войне в другой стране, рассматривая в качестве миссии то, что включает антитеррор, но превосходит его, президент пришел к выводу, что эта эпоха должна завершиться», — пояснил Салливан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов.

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