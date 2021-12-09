Пекин, 9 декабря, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Производство сырой стали в Китае увеличилось на 2% годовом исчислении до 805,89 млн тонн в течение первых трех кварталов года, согласно данным Национальной комиссии КНР по развитию и реформам, сообщает агентство Синьхуа.

Сталь

Экспорт стали подскочил на 31,3% по сравнению с предыдущим годом до 53,02 млн тонн за этот период, в то время как импорт сократился на 28,9% до 10,72 млн тонн, говорится в заявлении комиссии. Производство кокса также сохраняло устойчивый рост в течение девятимесячного периода, увеличившись на 1,3% в годовом исчислении.

Цены на сталь выросли в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Сводный индекс цен на сталь на внутреннем рынке в сентябре составил в среднем 154,69 пункта, что на 3,2 пункта больше, чем в предыдущем месяце, и на 48 пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года.