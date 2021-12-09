Урумчи, Китай, , 03:01 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Северо-западе Китая в этом году был собран небывалый урожай хлопка, причем машины выполняли более 80% всех работ по сбору урожая, сообщает агентство Синьхуа.

Хлопок S Aziz123

Работы по уборке хлопка в этом году в регионе почти завершены, и ожидается, что общий урожай достигнет 5,2 млн тонн, что на 39 600 тонн больше, чем в прошлом году, сообщает региональное управление сельского хозяйства и по делам сельских районов Синьцзяна. Качество хлопка также намного выше по сравнению с прошлым годом.

Благодаря высоким ценам на хлопок с середины сентября ожидается, что фермеры, выращивающие хлопок, получат в этом году средний чистый доход, превышающий 22 500 юаней (около $3530 долларов США) с гектара. По оценкам департамента, машины выполнили более 80% работ по сбору хлопка, при этом в северной части региона механизированная уборка достигла почти 100%/

Хлопчатобумажная и текстильная промышленность является одной из основных отраслей промышленности в регионе. Цифры показывают, что производство хлопка в Синьцзяне, крупнейшей в стране зоне выращивания этой культуры, составило 87,3% от общего объема его производства в Китае за 2020 год.