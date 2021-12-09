Лозанна, Швейцария, , 02:58 — REGNUM Гуманитарную помощь в размере $560 тысяч получит от Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийское движение Афганистана. Об этом сообщил глава всемирной организации Томас Бах 8 декабря на пресс-конференции.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, указанный вопрос согласован с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившим власть в республике. Бах также отметил, что МОК помог выехать из Афганистана более чем 300 членам олимпийского сообщества страны. Он добавил, что организация продолжает оказывать подобную поддержку оставшимся в Афганистане лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение $7 млрд для помощи афганским беженцам.

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