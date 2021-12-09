Кызыл, , 03:33 — REGNUM В правительстве Тувы будет создан Совет по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями. Такое предложение озвучил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с руководителями региональных отделений партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Встреча главы Тувы с лидерами региональных отделений партий Правительство Тувы

Встреча состоялась в преддверии послания главы заксобранию республики. Документ, по мнению властей, должен отвечать запросам возможно большего числа жителей и организаций, для чего в том числе были собраны партийные лидеры.

Предложенный главой Совет призван систематизировать подобный формат встреч. Партийцы, как отмечается, назвали предложение разумным и своевременным решением.

«В ходе обсуждения все пришли к выводу, что их волнуют одни и те же вопросы, что говорит об их актуальности и злободневности. Владислав Ховалыг заметил, что большая часть из озвученных проблем уже вошла в основу послания и прописаны конкретные меры для изменения ситуации», — отметили в правительстве.

Добавим, что участники встречи также приветствовали решение руководителя региона снизить цены на уголь для населения. Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Владислав Ховалыг достиг соглашения с руководством Тувинской горнорудной компании по этой проблеме.

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