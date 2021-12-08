Пекин, 9 декабря, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В сфере производства электронной информации Китая за первые 10 месяцев текущего года зафиксирован значительный рост доходов и прибыли, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

Mos.ru Цифровой пропуск

По данным MIIT, крупные предприятия сектора получили общую прибыль в размере 604,9 млрд юаней (около $94,9 млрд), что на 34,3% больше в годовом исчислении и на 21,7 процентных пункта быстрее, чем за аналогичный период прошлого года.

Совокупный операционный доход этих компаний вырос на 15,1% в годовом исчислении до более чем 11,07 трлн юаней за первые 10 месяцев, в то время как их добавленная стоимость выросла на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

В октябре производство смартфонов выросло на 7,4% в годовом исчислении до 110 млн единиц, в то время как производство микрокомпьютеров выросло на 1,5% до 41,42 млн единиц.