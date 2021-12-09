Минск, , 02:56 — REGNUM Ограничительные меры в отношении импортируемых с Украины товаров под предлогом производства таковых в Белоруссии вводятся в действие постановлением белорусского правительства №702 от 7 декабря. С 9 декабря предприятия-импортёры ограничиваются в своей деятельности лицензиями, которые будет выдавать министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Выдачу лицензий МАРТ будет осуществлять по согласованию с госконцерном «Беллесбумпром» — именно на ограждение его предприятий от украинских конкурентов направлено дискриминационное постановление правительства Белоруссии. В частности, под лицензирование попали такие позиции украинского экспорта, как различная мебель и её части, обои и другие аналогичные настенные покрытия, другая продукция из бумаги и картона, а также стройматериалы — ДВП и ДСП.

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«Документ устанавливает, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих с Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями, указанными в приложении, в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)», — сообщила 8 декабря пресс-служба белорусского госконцерна.

Совмин Белоруссии своим постановлением поручил МИД Белоруссии проинформировать ЕЭК о принятом решении.

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