Вашингтон, 9 декабря, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не готова дать комментарий по сообщениям СМИ о том, что у бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего мог быть еще в 2007 году так называемый «гаванский синдром», заявила замглавы пресс-службы американского Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Af.mil Джордж Буш-младший

«Я впервые слышу об этой публикации. Мне придется обсудить это с коллегами», — заявила она.

Ранее газета The Washington Examiner опубликовала статью, в которой утверждалось о наличии в 2007 году у экс-президента США Джорджа Буша — младшего и его супруги симптомов, схожих с «гаванским синдромом». Уточнялось, что подобное недомогание президент почувствовал в ходе поездки в Германию.

Газета утверждает, что это свидетельствует о необходимости провести более детальное расследование «гаванского синдрома». При этом в своей статье газета ссылается на бывшую первую леди США Лору Буш, которая описала подобные случаи в собственных мемуарах.