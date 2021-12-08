Кызыл, 9 декабря, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило строительство защитной дамбы на реке Енисей вблизи столицы Тувы Кызыла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, сооружение позволит обезопасить более 10 тыс. жителей левобережья города.

17.mchs.gov.ru Наводнение в Туве

«Весной и летом этого года прошли значительные паводки, которые разрушили защитную дамбу в западной части Кызыла, возведённую ещё в советские времена. Были подтоплены более 100 придомовых участков, причинив ущерб на миллионы рублей», — отметили в правительстве.

Для возведения новой дамбы минприроды республики отправило в Москву заявку на получение субсидии. Заявка в итоге была одобрена и включена в перечень мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». На эти цели планируется потратить почти 488 млн рублей.

Добавим, что всего с 2005 года в регионе при поддержке Росводресурсов было реконструировано и капитально отремонтировано 16 гидротехнических сооружений. От паводков были защищены более 80 тыс. человек.