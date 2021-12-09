Оттава, , 02:30 — REGNUM Канада присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр, которые продут в феврале 2020 года в Пекине, последовав примеру США, Австралия и Великобритания. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 8 декабря в ходе пресс-конференции.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

Он уточнил, что речь идет о том, что на Олимпиаде в Китае не будет дипломатов от Канады, и бойкот не касается канадских спортсменов, которые получат «полную поддержку» Оттавы. Трюдо отметил, что решение бойкотировать Игры было приятно после многомесячных консультаций с союзниками.

Премьер-министр объяснил, что указанный шаг связан с беспокойством Канады из-за «продолжающихся нарушений прав человека», которые якобы допускает правительство КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что решение о присоединении к бойкоту Олимпиады в Пекине будет приниматься Японией «самостоятельно и в подходящее время».

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