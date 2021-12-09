Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Президент США Джо Байден 8 декабря подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Климатическая повестка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из опубликованного документа следует, что выбросы углекислого газа транспортом и инфраструктурой федерального правительства к 2030 году должны сократиться на 65%. В рамках этого плана планируется совершить двухэтапный переход на закупку для федеральных нужд только электромобилей. Среди транспортных средств малой грузоподъёмности — к 2027 году, и среди всего автопарка — к 2035 году. Также должен будет значительно повышен уровень энергоэффективности федеральных зданий и сооружений. В настоящее время правительству США принадлежит около 600 тысяч автомобилей и порядка 300 тысяч зданий.

Для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов, в том числе на повышение объёма экологически чистой электроэнергии в энергосистеме страны, ежегодно планируется использовать 650 млрд долларов из объёма средств, направляемых на госзакупки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден считает, что изменение климата — это угроза существованию человечества.

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