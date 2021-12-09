Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Использование «коктейля из антител» под названием Evusheld, созданного британско-шведской компанией AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции, одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. Об этом 8 декабря регулятор сообщил на своем сайте.

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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В стране препарат разрешено применять среди людей в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 40 кг в случае проблем с иммунной системой или непереносимостью к вакцинам от COVID-19. Пациенты, которым прописывается «коктейль», не должны быть заражены коронавирусом или контактировать с лицом, у которого выявили инфицирование SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале FDA одобрило использование в США «коктейля из антител», разработанного американской компанией Eli Lilly для лечения COVID-19 у взрослых и детей от 12 лет.

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