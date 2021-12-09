Редмонд, США, , 02:09 — REGNUM Студия 343 Industries опубликовала примечания к патчу «первого дня» игры Halo Infinite. Публикация была размещена 8 декабря на сайте проекта.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Разработчики, в частности, решили проблему с настройками многопользовательского режима, из-за которой не отображались изменения в редакторе режимов в случае запуска мультиплеера в локальной сети. Они также устранили сбои, с которыми сталкивались владельцы видеокарт AMD Radeon RX 500 после включения функции асинхронных вычислений.

Теперь в случае, если Halo Infinite была запущена в автономном режиме, геймеры могут подключаться к сети в главном меню. Кроме того, была решена проблема Steam-версии игры, когда при запуске Halo Infinite в оконном режиме устанавливались неправильные границы экрана. С полным описанием патча можно ознакомиться на соответствующей странице.

Напомним, 8 декабря 2021 года состоялся релиз одиночной кампании Halo Infinite. Многопользовательский режим игры 343 Industries запустила 15 ноября 2021 года, в 20-летнюю годовщину выхода Halo: Combat Evolved.

Читайте ранее в этом сюжете: Отложить релиз игры Halo Infinite Xbox убедил сценарист оригинальной Halo