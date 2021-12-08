Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово не может уклониться от своего обязательства создать Сообщество сербских муниципалитетов. Такое мнение 8 декабря высказал бывший председатель конституционного суда Косово Энвер Хасани.

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«Конституционный суд зацементировал обязательство Косово создать Сообщество сербских муниципалитетов. Даже если бы парламент в соответствии с конституцией решил отказаться от международного обязательства и соглашения о создании сообщества, это обязательство все еще существовало бы, так как оно введено во внутреннее законодательство Косово», — приводит слова Хасани издание «Репортери».

По мнению Хасани, Приштина довольно безответственно относится к взятым на себя международным обязательствам.

«Мы требуем приема в ООН. Один из условий для членства в ООН — государство должно быть в состоянии выполнять международные обязательства», — отметил он.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель потребовал от премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти создать Сообщество сербских муниципалитетов. Это обязательство Приштина на себя взяла подписанием Брюссельского соглашения в 2013 году.