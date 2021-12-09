Кейптаун, , 01:44 — REGNUM Вакцинация третьей (бустерной) дозой препарата от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer одобрена властями ЮАР, 8 декабря сообщило на своем сайте южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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Соответствующую заявку организация подала в середине ноября. Ревакцинация препаратом Pfizer будет доступна лицам, достигшим совершеннолетия и получившим вторую дозу вакцины от COVID-19 не ранее шести месяцев назад. Люди, имеющие серьезные проблемы с иммунитетом, смогут сделать бустерную прививку как минимум через 28 суток после вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Reuters главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что американские фармкомании планируют начать работу над созданием отдельной бустерной дозы вакцины COVID-19, вызываемого штаммом коронавируса «Омикрон».

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