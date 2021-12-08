Москва, 9 декабря, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 декабря посетит Пермь, сообщает пресс-служба правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин осматривает лесозаготовительную технику

Глава правительства в ходе рабочей поездки планирует осмотреть ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер.

Мишустина будут сопровождать вице-премьер Юрий Борисов, а также несколько федеральных министров — главы Минпромторга Денис Мантуров, Минтранса Виталий Савельев, Минэкономразвития Максим Решетников, Минздрава Михаил Мурашко, Минфина Антон Силуанов и Минкультуры Ольга Любимова.