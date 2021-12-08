Мюнхен, Германия, 9 декабря, 2021, 01:39 — ИА Регнум. 8 декабря мюнхенская «Бавария» в центральном матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.68 по версии портала WhoScored был признан 25-летний нападающий сборной Франции Кингсли Коман, отметившийся голевой передачей, восемью удачным обводками и одним успешным отбором.

(сс) Granada Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария»

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в пятнадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Бавария», одержав победу над «Барселоной», выбила «сине-гранатовых» из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Хави с семью очками опустилась на третью строчку в турнирной таблице группы E в весной сыграет в плей-офф Лиги Европы впервые за 17 лет.